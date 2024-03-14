россияне заставляют мигрантов голосовать на фейковых выборах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне сгоняют на "избирательные участки" мигрантов из Центральной Азии, передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

По данным Центра нацсопротивления, уже с 15 марта на ВОТ стартует избирательный фарс, который игнорирует подавляющее количество местных. Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на председательство мигрантов.

Мигрантов на захваченные земли свозят еще с конца 2022 года, и их численность уже достигает более 100 тыс. Иностранцам обещают дополнительный выходной за поход на участок.

Центр национального сопротивления отмечает, что все, кто помогает "легализировать" оккупацию на ВОТ понесет за это ответственность.

На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС