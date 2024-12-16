Оккупанты атаковали Купянск, есть жертва
Киев • УНН
В результате российского обстрела жилого сектора Купянска погиб один гражданский мужчина. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, повреждены жилые дома.
Оккупанты ударили по городу Купянск, один человек погиб. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Один гражданский мужчина погиб, еще один - госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются", - сообщил Синегубов.
По его словам, армия рф ударила по жилому сектору, повреждены жилые дома. На месте работают экстренные службы.
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