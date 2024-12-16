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Новые атаки рф на Харьковщину: от ракет до дронов - масштабы разрушений

Новые атаки рф на Харьковщину: от ракет до дронов - масштабы разрушений

Киев  •  УНН

 • 7122 просмотра

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Российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области, повредив спорткомплекс и другие объекты. Пострадали две женщины, зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

На Харьковщине зафиксирован ряд атак со стороны российских войск. В Харькове в результате ракетного удара повреждено здание спортивного комплекса, пострадала 48-летняя женщина. В Купянском районе из-за обстрела тоже пострадала женщина.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.  

Детали

В Лозовском районе силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник над городом Златополь.

В Харькове ракетный удар повредил здание спортивного комплекса: разрушен фасад, кровля, 62 окна и 8 дверей. Пострадала 48-летняя женщина.

В городе Дергачи Харьковского района зафиксировано два обстрела. Один из них повредил кровлю здания ангара, а дрон повредил два производственных корпуса.

В Купянском районе обстрелы повредили частный дом в городе Купянск.

В селе Кутьковка пострадала 54-летняя женщина. На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск вблизи Высокой Яруги, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло четыре атаки, которые украинские защитники успешно отбили.

Напомним,

Вражеский дрон вдарил по Харьковщине и повредил жилые дома. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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