ОККО на топливном тендере "Укрпочты" завысило цену более чем на миллион

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 29682000 грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 20 марта.

Наименьшую ценовое предложение предложило ООО “ТЕХОЙЛ ТК” — 27410100 грн.

При этом, самым высоким было предложение от участника ЧП “ОККО КОНТРАКТ”, которое составило 28560000 грн и было выше цены победителя более чем на миллион гривен (1149000 грн).

Как сообщал УНН, Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн.