ОККО на паливному тендері “Укрпошти” завищило ціну більше ніж на мільйон

Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 29 682 000 грн.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 20 березня.

Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “ТЕХОЙЛ ТК” — 27 410 100 грн.

При цьому, найвищою була пропозиція була від учасника ПП “ОККО КОНТРАКТ”, яка склала 28 560 000 грн і була вищою від ціни переможця більше, ніж на мільйон гривень (1 149 000 грн).

Як повідомляв УНН, Міноборони на дизельному тендері зекономило майже 7,3 млн грн.