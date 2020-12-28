Официальный курс гривны установлен на уровне 28,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. По состоянию на 28 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.354700 грн за доллар;
34.560100 грн за евро;
0.381750 грн за российский рубль;
38.483000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 декабря курс доллара и евро упал, когда курс рубля и фунта - вырос.