Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,35 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.354700 грн за долар;

34.560100 грн за євро;

0.381750 грн за російський рубль;

38.483000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 27 грудня курс долара та євро впав, коли курс рубля та фунта - зріс.