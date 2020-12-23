Официальный курс гривны установлен на уровне 28,25 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.2513 грн за доллар;

34.5669 грн за евро;

0.37532 грн за российский рубль;

37.9076 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 декабря курс всех указанных валют вырос.