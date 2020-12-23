Официальный курс гривны установлен на уровне 28,25 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По состоянию на 23 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.2513 грн за доллар;
34.5669 грн за евро;
0.37532 грн за российский рубль;
37.9076 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 декабря курс всех указанных валют вырос.