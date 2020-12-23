Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,25 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Станом на 23 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,25 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.2513 грн за долар;
34.5669 грн за євро;
0.37532 грн за російський рубль;
37.9076 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 22 грудня курс усіх зазначених валют зріс.