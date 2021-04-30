Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.750000 грн за доллар;

33.642700 грн за евро;

0.373550 грн за российский рубль;

38.701500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 апреля курс всех валют, кроме доллара, вырос.