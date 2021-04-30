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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13610 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на 30 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.750000 грн за доллар;

33.642700 грн за евро;

0.373550 грн за российский рубль;

38.701500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 апреля курс всех валют, кроме доллара, вырос.

Украинские Национальные Новости

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