Официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне:

25.424348 грн за доллар;

28.480355 грн за евро;

0.39058 грн за российский рубль;

30.838581 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 августа курс всех указанных валют уменьшился.