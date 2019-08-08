Официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На 8 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне:
25.424348 грн за доллар;
28.480355 грн за евро;
0.39058 грн за российский рубль;
30.838581 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 августа курс всех указанных валют уменьшился.