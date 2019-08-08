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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,42 грн/долар

Київ • УНН

 • 9338 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. На 8 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,42 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 серпня встановлені на такому рівні:

25.424348 грн за долар;

28.480355 грн за євро;

0.39058 грн за російський рубль;

30.838581 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 7 серпня курс усіх вказаних валют зменшився.

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