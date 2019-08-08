Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,42 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На 8 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,42 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 серпня встановлені на такому рівні:
25.424348 грн за долар;
28.480355 грн за євро;
0.39058 грн за російський рубль;
30.838581 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 серпня курс усіх вказаних валют зменшився.