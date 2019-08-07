Официальный курс гривны установлен на уровне 25,59 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 августа установлены на таком уровне:

25.590328 грн за доллар;

28.627900 грн за евро;

0.392470 грн за российский рубль;

31.174888 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 августа курс всех указанных валют уменьшился.