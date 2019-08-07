Официальный курс гривны установлен на уровне 25,59 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На 7 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,59 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 августа установлены на таком уровне:
25.590328 грн за доллар;
28.627900 грн за евро;
0.392470 грн за российский рубль;
31.174888 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 августа курс всех указанных валют уменьшился.