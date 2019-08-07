Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,59 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На 7 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,59 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 серпня встановлені на такому рівні:
25.590328 грн за долар;
28.627900 грн за євро;
0.392470 грн за російський рубль;
31.174888 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 серпня курс усіх вказаних валют зменшився.