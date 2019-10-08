Официальный курс гривны установлен на уровне 24,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На 8 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 октября установлены на таком уровне:
24.867568 грн за доллар;
27.336918 грн за евро;
0.383610 грн за российский рубль;
30.662237 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 октября курс всех указанных валют вырос.