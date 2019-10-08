Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,86 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На 8 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 жовтня встановлені на такому рівні:
24.867568 грн за долар;
27.336918 грн за євро;
0.383610 грн за російський рубль;
30.662237 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.