Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На 19 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 декабря установлены на таком уровне:
23.413086 грн за доллар;
26.023645 грн за евро;
0.374110 грн за российский рубль;
30.596255 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 декабря курс всех указанных валют упал.