Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,41 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На 19 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,41 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 грудня встановлені на такому рівні:
23.413086 грн за долар;
26.023645 грн за євро;
0.374110 грн за російський рубль;
30.596255 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 грудня курс всіх вказаних валют впав.