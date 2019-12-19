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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,41 грн/долар

Київ • УНН

 • 10040 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На 19 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,41 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 грудня встановлені на такому рівні:

23.413086 грн за долар;

26.023645 грн за євро;

0.374110 грн за російський рубль;

30.596255 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 18 грудня курс всіх вказаних валют впав.

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