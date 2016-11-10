Одного из разыскиваемых "титушек" задержали в Борисполе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На территории международного аэропорта Борисполь правоохранители задержали одного из разыскиваемых "титушек", подозреваемого в пособничестве незаконному лишению свободы и пыткам мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
"При попытке покинуть пределы Украины задержан один из разыскиваемых "титушек", подозреваемый в пособничестве незаконному лишению свободы и истязанию потерпевшего, которого похитили 21.01.2014 г. возле станции метро "Петровка", - сообщили в ГПУ.
Подозреваемый будет доставлен в Печерский районный суд Киева для ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, пострадавшего незаконно удерживали в салоне автобуса нападающих, а в дальнейшем в палатке в лесопосадке, недалеко от станции метро "Бориспольская", где к нему применялось физическое и психологическое насилие.