Одного из разыскиваемых "титушек" задержали в Борисполе

"При попытке покинуть пределы Украины задержан один из разыскиваемых "титушек", подозреваемый в пособничестве незаконному лишению свободы и истязанию потерпевшего, которого похитили 21.01.2014 г. возле станции метро "Петровка", - сообщили в ГПУ.

Подозреваемый будет доставлен в Печерский районный суд Киева для ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пострадавшего незаконно удерживали в салоне автобуса нападающих, а в дальнейшем в палатке в лесопосадке, недалеко от станции метро "Бориспольская", где к нему применялось физическое и психологическое насилие.