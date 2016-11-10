Одного з розшукуваних "тітушок" затримали в Борисполі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На території міжнародного аеропорту Бориспіль правоохоронці затримали одного з розшукуваних “тітушок”, підозрюваного у пособництві незаконному позбавленню волі та катуванню чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
“Під час спроби покинути межі України затримано одного з розшукуваних „тітушок“, підозрюваного у пособництві незаконному позбавленню волі та катуванні потерпілого, якого викрали 21.01.2014 поблизу станції метро „Петрівка“”, — повідомили у ГПУ.
Підозрюваний буде доставлений до Печерського районного суду Києва для клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, постраждалого незаконно утримували у салоні автобусу нападників, а в подальшому у палатці в лісопосадці, неподалік від станції метро “Бориспільська”, де до нього застосовувалося фізичне та психологічне насильство.