Один человек погиб и двое травмировались в ДТП в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 18 января. УНН. В Херсонской области столкнулись автомобили, передает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной Херсонской государственной администрации.
ДТП произошло в Каховском районе на автодороге Одесса-Мелитополь в 1:22 недалеко от Федоровки. Столкнулись два автомобиля.
В результате ДТП два человека травмированы, один погиб. Личность погибшего устанавливается.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, 16 января, около 15:00 в Олешковском районе на 20 км трассы М-17 в результате лобового столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погиб человек.