Один человек погиб и двое травмировались в ДТП в Херсонской области

ДТП произошло в Каховском районе на автодороге Одесса-Мелитополь в 1:22 недалеко от Федоровки. Столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП два человека травмированы, один погиб. Личность погибшего устанавливается.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, 16 января, около 15:00 в Олешковском районе на 20 км трассы М-17 в результате лобового столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погиб человек.