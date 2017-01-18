Одна людина загинула та двоє травмувались в ДТП на Херсонщині

ДТП сталась у Каховському районі на автодорозі Одеса-Мелітополь о 1:22 неподалік від с.Федорівка. Зіткнулись два автомобілі.

Внаслідок ДТП двоє людей травмовані, один загинув. Особа загиблого встановлюється.

Обставини ДТП уточнюються.

Нагадаємо, 16 січня, близько 15:00 в Олешківському районі на 20 км траси М-17 в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса з легковиком загинула людина.