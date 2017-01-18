Одна людина загинула та двоє травмувались в ДТП на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 18 січня. УНН. На Херсонщині зіткнулись автомобілі, передає УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної Херсонської державної адміністрації.
ДТП сталась у Каховському районі на автодорозі Одеса-Мелітополь о 1:22 неподалік від с.Федорівка. Зіткнулись два автомобілі.
Внаслідок ДТП двоє людей травмовані, один загинув. Особа загиблого встановлюється.
Обставини ДТП уточнюються.
Нагадаємо, 16 січня, близько 15:00 в Олешківському районі на 20 км траси М-17 в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса з легковиком загинула людина.