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Одна людина загинула та двоє травмувались в ДТП на Херсонщині

Одна людина загинула та двоє травмувались в ДТП на Херсонщині

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 18 січня. УНН. На Херсонщині зіткнулись автомобілі, передає УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної Херсонської державної адміністрації.

ДТП сталась у Каховському районі на автодорозі Одеса-Мелітополь о 1:22 неподалік від с.Федорівка. Зіткнулись два автомобілі.

Внаслідок ДТП двоє людей травмовані, один загинув. Особа загиблого встановлюється.

Обставини ДТП уточнюються.

Нагадаємо, 16 січня, близько 15:00 в Олешківському районі на 20 км траси М-17 в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса з легковиком загинула людина.

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