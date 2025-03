Один из основателей Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

Детали

Сам Дорси заявлял, что все вырученные средства передаст благотворительной организации GiveDirectly.

Невзаимозаменяемые токены используются для подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT например используют в криптоискустве, коллекционировании цифровых предметов и онлайн-играх. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, поскольку невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство достоверности и факта владения цифровым искусством.

Контекст

Ранее Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он также опубликовал в своем аккаунте. Публикация с текстом "just setting up my twttr" ( "просто настраиваю свой twttr") была сделана самым Дорси 21 марта 2006 года. К вечеру 9 марта максимальная ставка составила 2,5 млн долларов.

Онлайн-торги закончатся 21 марта.

Справка

Программа Africa Response занимается помощью африканскому населению в условиях пандемии.

В апреле 2020 года после начала пандемии Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Он заявил, что направляет 1 млрд долларов от своей доли в компании Square фонда Start Small. Он добавил, что сумма составляет примерно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, остальные средства будут направлены на здоровье и образование девочек, отметил основатель Twitter.