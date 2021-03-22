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Один из основателей Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

Один из основателей Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 17461 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов. Как пишет "Радио Свобода", сообщение продали через аукцион Valuables как невзаимозаменяемый токен (NFT), передает УНН.

Детали

Сам Дорси заявлял, что все вырученные средства передаст благотворительной организации GiveDirectly.

Невзаимозаменяемые токены используются для подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT например используют в криптоискустве, коллекционировании цифровых предметов и онлайн-играх. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, поскольку невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство достоверности и факта владения цифровым искусством.

Контекст

Ранее Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он также опубликовал в своем аккаунте. Публикация с текстом "just setting up my twttr" ( "просто настраиваю свой twttr") была сделана самым Дорси 21 марта 2006 года. К вечеру 9 марта максимальная ставка составила 2,5 млн долларов.

Онлайн-торги закончатся 21 марта.

Справка

Программа Africa Response занимается помощью африканскому населению в условиях пандемии.

В апреле 2020 года после начала пандемии Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Он заявил, что направляет 1 млрд долларов от своей доли в компании Square фонда Start Small. Он добавил, что сумма составляет примерно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, остальные средства будут направлены на здоровье и образование девочек, отметил основатель Twitter.

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