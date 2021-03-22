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Один із засновників Twitter продав свій перший твіт майже за 3 млн доларів

Київ • УНН

 • 17483 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Один із засновників соцмережі Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт за 2,9 мільйона доларів. Як пише "Радіо Свобода", допис продали через аукціон Valuables як невзаємозамінний токен (NFT), передає УНН.

Деталі

Сам Дорсі заявляв, що усі виручені кошти передасть благодійній організації GiveDirectly.

Невзаємозамінні токени використовуються для підтвердження факту володіння цифровими активами і можливості їх використання на декількох платформах. NFT наприклад використовують у криптомистецтві, колекціонуванні цифрових предметів та онлайн-іграх. Мистецтво стало одним з перших варіантів використання NFT і блокчейна в цілому, оскільки невзаємозамінні токени дозволяють забезпечити доказ достовірності та факту володіння цифровим мистецтвом.

Контекст

Раніше Дорсі виставив на онлайн-аукціон Valuables перший твіт в історії сервісу, посилання на лот він також опублікував у своєму акаунті. Публікація з текстом “just setting up my twttr” (“просто налаштовую свій twttr”) була зроблена самим Дорсі 21 березня 2006 року. До вечора 9 березня максимальна ставка склала 2,5 млн доларів.

Онлайн-торги закінчаться 21 березня.

Довідково

Програма Africa Response займається допомогою африканському населенню в умовах пандемії.

У квітні 2020 роки після початку пандемії Дорсі пожертвував 1 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Він заявив, що направляє 1 млрд доларів від своєї частки в компанії Square фонду Start Small. Він додав, що сума становить приблизно 28% його стану. Після того, як пандемія буде подолана, решта коштів буде направлена на здоров’я і освіту дівчаток, зазначив засновник Twitter.

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