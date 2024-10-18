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Одесская область - в лидерах по программе еОселя: Кипер рассказал подробности обеспечения одесситов беспроцентными кредитами

Одесская область - в лидерах по программе еОселя: Кипер рассказал подробности обеспечения одесситов беспроцентными кредитами

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 12:21  •  6789 просмотра

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По данным Одесской облгосадминистрации, на начало октября в области в рамках программы есть Осел выдано 636 кредитов на общую сумму 834 млн грн. В регионе также ввели инициативу по погашению процентов по кредитам, получаемым военнослужащими, работниками полиции, силами обороны на средства областного бюджета.

В Одесской области впервые выдали кредит на жилье в новостройке по программе еОселя. Получила его директор детского сада Фонтанского сельского совета Одесского района. Сумма займа составляет 911 тыс грн. По данным Одесской облгосадминистрации, на начало октября в Одесской области выдано 636 кредитов на общую сумму 834 млн грн. О популярности программы в Одесской области в эфире Новини.Live рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Одесская область - в лидерах по этой программе. Видимо потому, что мы от себя ввели следующую инициативу: все проценты по кредитам, которые получают военнослужащие, работники полиции, силы обороны, гасятся за счет областного бюджета. То есть: тело гасит человек, который взял кредит, а проценты - мы.  Скажу откровенно, мы не думали, что это так сработает и что программой заинтересуется такое количество людей. Но, как видите, все получилось. Сегодня важно, чтобы люди знали где они живут, и чувствовали себя спокойно. Мы помогаем им в этом

 - рассказал он.

Также Кипер рассказал, что ведет диалог с бизнесом Одесской области на постоянной основе. Среди обсуждаемых тем - вопрос справедливой мобилизации, уточнил он.

Диалог с бизнесом у нас продолжается на постоянной основе. Потому что сегодня по другому не возможно. Если ты не будешь давать воинов, чтобы поддержать обороноспособность страны - то сюда придут другие воины. С бизнесом продолжается постоянный диалог из-за того, что мы понимаем важность экономической составляющей. Поэтому мы в постоянном диалоге, чтобы мобилизация работников происходила по-честному

- добавил он
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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