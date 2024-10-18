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Одещина – в лідерах по програмі єОселя: Кіпер розповів подробиці забезпечення одеситів безвідсотковими кредитами

Київ • УНН

 • 17046 перегляди

За даними Одеської облдержадміністрації, на початок жовтня в області в рамках програми єОселя видано 636 кредитів на загальну суму 834 млн грн. В регіоні також запровадили ініціативу з погашення відсотків по кредитам, які отримують військовослужбовці, працівники поліції, сили оборони коштом обласного бюджету.

Одещина – в лідерах по програмі єОселя: Кіпер розповів подробиці забезпечення одеситів безвідсотковими кредитами

На Одещині вперше видали кредит на житло в новобудові за програмою єОселя. Отримала його директорка дитячого садочка Фонтанської сільської ради Одеського району. Сума займу складає 911 тисяч гривень. За даними Одеської облдержадміністрації, на початок жовтня в Одеської області видано 636 кредитів на загальну суму 834 млн грн. Про популярність програми на Одещині в ефірі Новини.Live розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Одещина – в лідерах по цій програмі. Мабуть тому, що ми від себе запровадили наступну ініціативу: всі відсотки по кредитам, які отримують військовослужбовці, працівники поліції, сили оборони, гасяться за рахунок обласного бюджету. Тобто: тіло гасить людина, яка взяла кредит, а відсотки – ми.  Скажу відверто, ми не думали, що це так спрацює і що програмою зацікавиться така кількість людей. Але, як бачите, все вийшло. Сьогодні важливо, щоб люди знали де вони живуть, і відчували себе спокійно. Ми допомагаємо їм у цьому

 - розповів він.

Також Кіпер розповів, що веде діалог із бізнесом Одещини на постійній основі. Серед обговорюваних тем – питання справедливої мобілізації, уточнив він.

Діалог із бізнесом у нас триває на постійній основі. Тому що сьогодні по іншому не можливо. Якщо ти не будеш давати воїнів, щоб підтримати обороноздатність країни – то сюди прийдуть інші воїни. З бізнесом триває постійний діалог через те, що ми розуміємо важливість економічної складової. Тому ми в постійному діалозі, щоб мобілізація працівників відбувалася по-чесному

- додав він
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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