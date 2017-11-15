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Одесский суд определил для директора лагеря "Виктория" залог в 128 тысяч гривен

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ОДЕССА - КИЕВ. 15 ноября УНН. Приморский суд Одессы продлил срок содержания под стражей подозреваемому, но наряду с этим определил залог в размере 128 тыс. грн. В настоящее время залог подозреваемым внесен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Следует отметить, что два месяца назад судом по ходатайству прокуратуры подозреваемому определена мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Более того, это решение суда первой инстанции оставлено в силе апелляционным судом Одесской области при рассмотрении жалобы стороны защиты, учитывая, что инкриминируемые подозреваемому действия привели к гибели людей. Решение суда об определении залога принято, несмотря на существование реальных рисков, которых в своих ходатайствах неоднократно отмечала прокуратура. Среди них возможно незаконное влияние на потерпевших и свидетелей, других подозреваемых, сокрытие от органов следствия и суда и другие риски, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Также это решение противоречит требованиям процессуального законодательства, поскольку принято судом несмотря на наличие ходатайств, в которых прокуратура требовала продолжить меру пресечения исключительно в виде ареста без определения любой альтернативной меры.

Прокуратура Одесской области категорически не согласна с указанным решением районного суда и уже готовит апелляционную жалобу.

В связи с этим прокуратура и в дальнейшем будет настаивать на определении руководителю внешкольного учреждения пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, учитывая тяжесть вызванных преступлением последствий - гибели трех малолетних детей.

Как сообщал УНН, прокуратура Одесской области объявила подозрение начальнику подразделения ГСЧС Киевского района по ст.367 ч.2 УК, ссылаясь на то, что ему было известно о нарушениях в сфере противопожарной безопасности детского комплекса "Виктория", однако он не сделал ничего для исправления ситуации. В частности, по данным правоохранителей, начальник знал о том, что сигнализация в лагере не была подключена.

Напомним, 16 сентября во время пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей и трое пострадали.

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