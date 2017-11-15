Одеський суд визначив для директора табору "Вікторія" заставу у 128 тисяч гривень

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Київ • УНН

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ОДЕСА - КИЇВ. 15 листопада УНН. Приморський суд м.Одеси продовжив термін утримання під вартою підозрюваному, але поряд із цим визначив заставу у розмірі 128 тис. грн. На теперішній час заставу підозрюваним внесено. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

"Слід зазначити, що два місяці тому судом за клопотанням прокуратури підозрюваному визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Більш того це рішення суду першої інстанції залишено у силі апеляційним судом Одеської області під час розгляду скарги сторони захисту, враховуючи, що інкриміновані підозрюваному дії призвели до загибелі людей. Рішення суду про визначення застави прийняте, не дивлячись на існування реальних ризиків, на яких у своїх клопотаннях неодноразово наголошувала прокуратура. Серед них можливий незаконний вплив на потерпілих та свідків, інших підозрюваних, переховування від органів слідства та суду та інші ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Також це рішення суперечить вимогам процесуального законодавства, оскільки прийняте судом попри наявність клопотань, в яких прокуратура вимагала продовжити запобіжний захід виключно у вигляді арешту без визначення будь-якої альтернативної міри.

Прокуратура Одеської області категорично не згодна із вказаним рішенням районного суду та вже готує апеляційну скаргу.

У зв’язку із цим прокуратура й надалі наполягатиме на визначенні керівнику позашкільного закладу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу, враховуючи тяжкість спричинених злочином наслідків – загибелі трьох малолітніх дітей.

Як повідомляв УНН, прокуратура Одеської області оголосила підозру начальнику підрозділу ДСНС Київського району за ст.367 ч.2 ККУ, посилаючись на те, що йому було відомо про порушення в сфері протипожежної безпеки дитячого комплексу "Вікторія", однак він не зробив нічого для виправлення ситуації. Зокрема, за даними правоохоронців, начальник знав про те, що сигналізація в таборі не була підключена.

Нагадаємо, 16 вересня під час пожежі у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей та троє постраждали.

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