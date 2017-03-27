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Одесские налоговики разоблачили три незаконные АЗС

Киев • УНН

 • 6956 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФСУ в Одесской области пресекли незаконную деятельность трех автозаправочных станций на территории области. Две из них функционировали в Одессе, а третья - в одном из населенных пунктов Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе облуправления ГФСУ.

“Сотрудники налоговой милиции обнаружили три незаконных автозаправки в рамках проведения операции „Акциз-2017“, начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.204 УК (незаконное хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины”, — отметили налоговики.

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По итогам проведенных обысков из незаконного оборота было изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 887 тыс. гривен. В том числе товаров подакцизной группы объемом более 387 тыс. гривен, а именно: 3 тыс. 700 литров сжиженного газа, 15 тыс. литров дизельного топлива, а также два автозаправочные модули стоимостью 500 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизированной на треть.

Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, в Украине будет расти спрос на сжиженный газ. Более того, аналогичная тенденция наблюдается по всему миру.

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