Одеські податківці викрили три незаконні АЗС

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФСУ в Одеській області припинили незаконну діяльність трьох автозаправочних станцій на території області. Дві з них функціонували в Одесі, а третя — в одному з населених пунктів Одещини. Про це УНН повідомили в прес-службі облуправління ДФСУ.

“Співробітники податкової міліції виявили три незаконні автозаправки в рамках проведення операції „Акциз-2017“, розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.204 КК (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України”, — зазначили податківці.

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За підсумками проведених обшуків з незаконного обігу було вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 887 тисяч гривень. У тому числі товарів підакцизної групи обсягом понад 387 тисяч гривень, а саме: 3 тисячі 700 літрів зрідженого газу, 15 тисяч літрів дизельного пального, а також два автозаправні модулі вартістю 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, в Україні зростатиме попит на скраплений газ. Більше того, аналогічна тенденція спостерігається по всьому світу.

Українські Національні Новини

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