Обвиняемого директора лагеря "Виктория" госпитализировали из зала суда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за плохого самочувствия директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна госпитализировали в зале Киевского районного суда Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Врач скорой помощи, который прибыл на судебное заседание, сообщил, что состояние здоровья мужчины значительно ухудшилось, в связи с чем рекомендовал его госпитализировать.
"Петросу Саркисяну оказали необходимую помощь в медицинском учреждении, после чего доставили в следственный изолятор", - отметили в прокуратуре.
Напомним, Киевский районный суд Одессы отложил судебное разбирательство в отношении директора лагеря "Виктория" в связи с плохим самочувствием обвиняемого.