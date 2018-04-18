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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обвиняемого директора лагеря "Виктория" госпитализировали из зала суда

Киев • УНН

 • 8935 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за плохого самочувствия директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна госпитализировали в зале Киевского районного суда Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Обвиняемого директора лагеря "Виктория" госпитализировали из зала суда

Врач скорой помощи, который прибыл на судебное заседание, сообщил, что состояние здоровья мужчины значительно ухудшилось, в связи с чем рекомендовал его госпитализировать.

"Петросу Саркисяну оказали необходимую помощь в медицинском учреждении, после чего доставили в следственный изолятор", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Киевский районный суд Одессы отложил судебное разбирательство в отношении директора лагеря "Виктория" в связи с плохим самочувствием обвиняемого.

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