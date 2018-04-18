Обвинуваченого директора табору "Вікторія" госпіталізували із зали суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через погане самопочуття директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна госпіталізували у судовій залі Київського районного суду Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Лікар швидкої допомоги, який прибув у судове засідання, повідомив, що стан здоров’я чоловіка значно погіршився, у зв’язку з чим рекомендував його госпіталізувати.
"Петросу Саркісяну надали необхідну допомогу у медичному закладі, після чого доставили до слідчого ізолятора", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, Київський районний суд міста Одеси відклав судовий розгляд щодо директора табору "Вікторія" у зв’язку з поганим самопочуттям обвинуваченого.