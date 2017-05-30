ОБСЕ зафиксировала перестрелке вблизи шахты "Октябрьская"

"Вечером 26 и в ночь на 27 мая камера СММ на подконтрольной" ДНР "шахте" Октябрьская "(9 км к юго-западу от центра Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 17 снарядов с востока на запад, 15 снарядов с запада на восток, один взрыв в воздухе, один взрыв неопределенного происхождения, оценен как разрыв снаряда по вооружению неустановленного типа, а затем - в совокупности 10 взрывов неопределенного происхождения, один взрыв в воздухе, 213 снарядов (185 с запада на восток и 28 с востока на запад) и 64 трассирующие снаряды (44 с запада на ход и 20 с востока на запад) - все за 5-7 км северо-восточнее ", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что вечером 27 и в ночь на 28 мая и сама камера зафиксировала эпизоды огневой активности в такой хронологической последовательности: один взрыв, оцененный как разрыв снаряда, один снаряд с севера на юг, один взрыв неопределенного происхождения, один снаряд с запада на восток, 3 взрыва неопределенного происхождения, 2 снаряда с востока на запад, после чего камера зафиксировала совокупно один взрыв и 261 снаряд (213 с севера на юг, 23 из юга на север, 17 с запада на восток и 8 с востока на запад) - все за 4-6 км северо-северо-восток.

Напомним, П.Климкин заявил, щомисия ОБСЕ своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии.