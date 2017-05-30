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ОБСЄ зафіксувала перестрілку поблизу шахти "Октябрська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. СММ ОБСЄ зафіксувала вогневу активність по обидва боки (зі сходу на захід) та (із заходу на схід) на підконтрольній “ДНР” шахті “Октябрська”. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 28 травня 2017 року, передає УНН.

ОБСЄ зафіксувала перестрілку поблизу шахти "Октябрська"

“Увечері 26 та в ніч на 27 травня камера СММ на підконтрольній “ДНР” шахті “Октябрська” (9 км на північний захід від центру Донецька) зафіксувала вогневу активність у такій хронологічній послідовності: 17 снарядів зі сходу на захід, 15 снарядів із заходу на схід, один вибух у повітрі, один вибух невизначеного походження, оцінений як розрив снаряда з озброєння невстановленого типу, а затим — сукупно 10 вибухів невизначеного походження, один вибух у повітрі, 213 снарядів (185 із заходу на схід і 28 зі сходу на захід) і 64 трасуючі снаряди (44 із заходу на схід і 20 зі сходу на захід) — усе за 5–7 км на північний схід,” — йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що увечері 27 та в ніч на 28 травня та сама камера зафіксувала епізоди вогневої активності в такій хронологічній послідовності: один вибух, оцінений як розрив снаряда, один снаряд із півночі на південь, один вибух невизначеного походження, один снаряд із заходу на схід, 3 вибухи невизначеного походження, 2 снаряди зі сходу на захід, після чого камера зафіксувала сукупно один вибух і 261 снаряд (213 із півночі на південь, 23 із півдня на північ, 17 із заходу на схід і 8 зі сходу на захід) — усе за 4–6 км на північно-північний схід.

Нагадаємо, П.Клімкін заявив, щомісія ОБСЄ своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії.

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