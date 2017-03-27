Объемы строительства в столице выросли

Так, по информации Госстатистики, объемы выполненных строительных работ в столице выросли в январе-феврале на 29,2% по сравнению с январем-февралем 2016 года. В абсолютных цифрах объем выполненных в течение первых двух месяцев текущего года в Киеве строительных работ составляет почти 2,2 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.