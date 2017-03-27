Обсяги будівництва у столиці зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Обсяги виконаних будівельних робіт у Києві зросли у січні-лютому 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
Так, за інформацією Держстатистики, обсяги виконаних будівельних робіт у столиці зросли у січні-лютому на 29,2% у порівнянні з січнем-лютим 2016 року. В абсолютних цифрах обсяг виконаних протягом перших двох місяців поточного року у Києві будівельних робіт становить майже 2,2 млрд грн.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.