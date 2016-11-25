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Объем воды Тайганского и Белогорского водохранилищ в Крыму стремительно падает - СМИ

Киев • УНН

 • 9538 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 24 ноября наполняемость Тайганского и Белогорского водохранилищ составляет около одной десятой нормального объема. Об этом заявили в подконтрольном Кремлю госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыму, сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии ".

Объем воды Тайганского и Белогорского водохранилищ в Крыму стремительно падает - СМИ

"Наполнение Тайганского водохранилища составляет 1036000 кубических метров или 7,5% от полного проектного объема, а Белогорского водохранилища - 3008000 кубических метров или 12,9% от проектного объема", - заявили в "госкомитете".

Также сообщается, что в связи с недостаточными объемами воды в Белогорском водохранилище, в настоящее время осуществления наполнения Тайганского водохранилища технически невозможно.

Как отмечает издание, экосистемам водоемов нанесен ущерб. На дне Белогорского водохранилища наблюдаются скопления тысяч ракушек от вымерших пресноводных моллюсков, когда рядом населяли водоем и очищали его воду. Гибель моллюсков произошла вследствие рекордного снижения уровня воды в водохранилище после 2015 года.

Верховья Белогорского водохранилища полностью высохли еще в сентябре. Осталось только русло реки Биюк-Карасу в долине в которой размещается водохранилище.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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