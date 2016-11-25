Обсяг води Тайганського і Білогірського водосховищ у Криму стрімко падає - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на 24 листопада наповнюваність Тайганського і Білогірського водосховищ становить близько однієї десятої нормального обсягу. Про це заявили в підконтрольному Кремлю держкомітеті по водному господарству і меліорації Криму, повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
“Наповнення Тайганського водосховища становить 1,036 млн кубічних метрів або 7,5% від повного проектного обсягу, а Білогірського водосховища — 3,008 млн кубічних метрів або 12,9% від проектного об’єму”, — заявили в “держкомітеті”.
Також повідомляється, що у зв’язку з недостатніми обсягами води в Білогірському водосховищі, в даний час здійснення наповнення Тайганського водосховища технічно неможливе.
Як відзначає видання, екосистемам водойм завдано збитків. На дні Білогірського водосховища спостерігаються скупчення тисяч черепашок від вимерлих прісноводних молюсків, що колись густо населяли водойму і очищаюли його воду. Загибель молюсків сталася внаслідок рекордного зниження рівня води у водосховищі після 2015 року.
Верхів’я Білогірського водосховища повністю висохли ще в вересні. Залишилося лише русло річки Біюк-Карасу в долині в якій розміщується водосховище.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.