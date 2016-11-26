Объем реализации лесопродукции на Закарпатье увеличился на 25%
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 ноября. УНН. В течение девяти месяцев 2016 года объем реализации лесопродукции на Закарпатье составил 567,6 млн грн, что на 113,6 млн грн (или на 25%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщили в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Кроме того, как отмечают в управлении, объем реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличили почти все подчиненные предприятия.
За указанный период закарпатские лесоводы подсчитали и показатель чистого финансового результата, который согласно запланированному составляет 154%. Таким образом, все предприятия лесоохотничьего управления Закарпатской области признаны прибыльными.
Как ранее сообщал УНН, 25 ноября в Закарпатье приехала рабочая группа по проверке законности рубок, выявленных по данным созданной Госгеокадастром интерактивной карты.