Обсяг реалізації лісопродукції на Закарпатті збільшився на 25%
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Протягом дев′яти місяців 2016 року обсяг реалізації лісопродукції на Закарпатті склав 567,6 млн грн, що на 113,6 млн грн (або на 25%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомили у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Окрім того, як зазначають в управлінні, обсяг реалізації продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшили майже всі підпорядковані підприємства.
За вказаний період закарпатські лісівники підрахували й показник чистого фінансового результату, який згідно з запланованим становить 154%. Таким чином, усі підприємства лісомисливського управління Закарпатської області визнано прибутковими.
Як раніше повідомляв УНН, 25 листопада на Закарпаття приїхала робоча група з перевірки законності рубок, виявлених за даними створеної Держгеокадастром інтерактивної карти.