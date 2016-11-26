Обсяг реалізації лісопродукції на Закарпатті збільшився на 25%

Окрім того, як зазначають в управлінні, обсяг реалізації продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшили майже всі підпорядковані підприємства.

За вказаний період закарпатські лісівники підрахували й показник чистого фінансового результату, який згідно з запланованим становить 154%. Таким чином, усі підприємства лісомисливського управління Закарпатської області визнано прибутковими.

Як раніше повідомляв УНН, 25 листопада на Закарпаття приїхала робоча група з перевірки законності рубок, виявлених за даними створеної Держгеокадастром інтерактивної карти.