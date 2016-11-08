Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 42,7 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 7 ноября составил 129,0 млн долл., в том числе в долларах США - 195,3 млн долл.

Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 3 ноября увеличился на 34,6 млн долл.