Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 34,6 млн. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 3 ноября увеличился на 34,6 млн. долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 3 ноября составил 167,5 млн. долл., в том числе в долларах США - 133,6 млн. долл.
Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 2 ноября уменьшился на 48,7 млн. долл.