Ограничение движения на одной из автотрасс ввели в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, на территории Кировоградской области с 15:00 введено ограничение движения транспорта по автодороге Н-23 "Кировоград-Кривой Рог-Запорожье". Об этом сообщили в пресс-службе САД в Кировоградской области.
Служба автомобильных дорог в Кировоградской области обращается к водителям не выезжать без крайней необходимости и быть крайне внимательными за рулем, не выполнять рискованных маневров.
Телефон диспетчера, по которому можно сообщить о возникновении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования:
Просьба предоставлять приоритет движения дорожной техники для расчистки пути.
Напомним, движение на автодорогах по всем направлениям Кировоградской области было восстановлено в 15:00.