Обмеження руху на одній з автотрас ввели на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, 7 січня, на території Кіровоградської області з 15:00 введено обмеження руху транспорту по автодорозі Н-23 “Кіровоград—Кривий Ріг—Запоріжжя”. Про це поінформували в прес-службі САД у Кіровоградській області.
Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області звертається до водіїв не виїздити без зайвої потреби та бути вкрай уважними за кермом, не виконувати ризикованих маневрів.
Телефон диспетчера, за яким можна повідомити про виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування:
Прохання надавати пріоритет руху дорожньої техніки для розчистки шляху.
Нагадаємо, рух на автошляхах в усіх напрямках Кіровоградської області було відновлено до 15:00.