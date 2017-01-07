Обмеження руху на одній з автотрас ввели на Кіровоградщині

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області звертається до водіїв не виїздити без зайвої потреби та бути вкрай уважними за кермом, не виконувати ризикованих маневрів.

Телефон диспетчера, за яким можна повідомити про виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування: (0522) 37-89-73 (цілодобово).

Прохання надавати пріоритет руху дорожньої техніки для розчистки шляху.

Нагадаємо, рух на автошляхах в усіх напрямках Кіровоградської області було відновлено до 15:00.