Обмен пленными между Израилем и ХАМАС: 11 израильтян обменяли на 33 палестинцев

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари подтвердил выполнение четвертого дня соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАСом. В частности, по данным Times of Israel террористы ХАМАС вернули 11 израильских "задержанных" в обмен на 33 палестинских "гражданских", передает УНН.

Детали

Согласно сообщениям, ХАМАС освободил еще 11 израильских заложников, включая двух матерей и девять детей, во время четвертого обмена на палестинцев, удерживаемых израильской стороной.

Поскольку первоначальное перемирие вступило в силу в 07:00 24 ноября по местному времени, ХАМАС уже освободил десятки израильских женщин и детей, некоторые из них имеют двойное гражданство, тремя партиями.

По данным израильских СМИ освобожденные израильтяне были заложниками у террористов ХАМАС и Исламского джихада в течение 52 дней.

Освобожденные палестинцы были заключенными, осужденными за нарушение безопасности.

Контекст

В понедельник представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари объявил о согласии продлить временное прекращение огня еще на два дня в Газе на тех же условиях, что и в предыдущем перемирии.

По данным Reuters Израиль и ХАМАС продлили перемирие в секторе Газы еще на два дня. Таким образом они согласовали дальнейший обмен израильских заложников на палестинских заключенных, и открыли двери для поступления большего количества гуманитарной помощи в охваченный боями анклав.

Продление перемирия произошло в день, который был предварительно согласован, как день обмена заложников между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и других сторон.