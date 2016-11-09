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15 марта, 19:03 • 112745 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159587 просмотра

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А.Зинченко назвал одним из ключевых поединок с Финляндией

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от заключительного официального матча сборной Украины в этом году в отборе к ЧМ-2018 против Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1/2".

"Любая игра по-своему тяжело дается, и любой соперник. Тем более, сейчас, в нашей группе, нужно настраиваться на каждую игру, как будто она последняя. Очки нужны любой команде, как кровь из носу ", - начал футболист сборной и ФК" ПСВ ".

Также полузащитник отметил важность предстоящей баталии и выразил надежду на солидную поддержку со стороны болельщиков в Одессе.

"Мы играем дома. Это будет один из ключевых матчей в группе, кроме поединков с Хорватией. Сейчас последняя игра в этом году - я считаю, мы должны громко хлопнуть дверью. Надеюсь, в Одессе будет сумасшедшая поддержка ", - подытожил футболист.

Напомним, что после трех туров в группе I Украина занимает третье место имея 5 очков (победа и две ничьи).

Как сообщал УНН, национальная сборная команда Украины начала сбор накануне матча отбора чемпионата мира-2018 против Финляндии и товарищеской встрече против Сербии , которые состоятся 12 и 15 ноября соответственно.

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