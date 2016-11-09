О.Зінченко назвав одним із ключових поєдинок із Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від заключного офіційного матчу збірної України в цьому році у відборі до ЧС-2018 проти Фінляндії, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1/2”.
“Будь-яка гра по-своєму важко дається, і будь-який суперник. Тим більше, зараз, в нашій групі, потрібно налаштовуватися на кожну гру, як ніби вона остання. Очки потрібні будь-якій команді, як кров з носу,” — розпочав футболіст збірної та ФК “ПСВ”.
Також півзахисник відзначив важливість майбутньої баталії та виразив надію на солідну підтримку збоку вболівальників в Одесі.
“Ми граємо вдома. Це буде один з ключових матчів у групі, не рахуючи поєдинків з Хорватією. Зараз остання гра в цьому році — я вважаю, ми повинні голосно грюкнути дверима. Сподіваюся, в Одесі буде божевільна підтримка”, — підсумував футболіст.
Нагадаємо, що після трьох турів у групі І Україна посідає третє місце маючи 5 очок (перемога і дві нічиї).
Як повідомляв УНН, національна збірна команда України розпочала збір напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2018 проти Фінляндії та товариської зустрічі проти Сербії, що відбудуться 12 та 15 листопада відповідно.