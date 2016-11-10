А.Захарченко назвал нового "причастного" к убийству "Моторолы"

"Я готов назвать имена причастных к убийству "Моторолы". По нашим данным, в организации убийства Арсена участвовал Виталий Мариков", - сказал главарь "ДНР".

Убийство Арсена Павлова произошла вечером 16 октября в подъезде его дома в Донецке.