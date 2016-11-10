А.Захарченко назвал нового "причастного" к убийству "Моторолы"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Главарь "ДНР" Александр Захарченко обвинил якобы начальника управления СБУ в Донецкой области Виталия Марикова в причастности к убийству боевика Арсена Павлова по прозвищу "Моторола", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я готов назвать имена причастных к убийству "Моторолы". По нашим данным, в организации убийства Арсена участвовал Виталий Мариков", - сказал главарь "ДНР".
Убийство Арсена Павлова произошла вечером 16 октября в подъезде его дома в Донецке.