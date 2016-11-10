О.Захарченко назвав нового "причетного" до вбивства "Мотороли"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив нібито начальника управління СБУ у Донецькій області Віталія Марікова у причетності до вбивства бойовика Арсена Павлова на прізвисько "Моторола", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я готовий назвати імена причетних до вбивства "Мотороли". За нашими даними, в організації вбивства Арсена брав участь Віталій Маріков", - сказав ватажок "ДНР".
Вбивство Арсена Павлова сталася ввечері 16 жовтня в під'їзді його будинку в Донецьку.