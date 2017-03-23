А.Долгополов провел в Майами тренировку с Р.Федерером
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Первая ракетка Украины Александр Долгополов провел тренировку на центральном корте "Miami Open" в рамках подготовки к старту турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт Tennis.life.
Компан украинцу составил победитель Australian Open-2017 и турнира в Индиан-Уэллсе, который проходил на прошлой неделе, сейчас 6-я ракетка мира Роджер Федерер.
Отметим, что А.Долгополов стартует на Мастерсе с первого круга в матче против Малика Жазири из Туниса (53 ракетка мира).
Заметим, в прошлом году наш соотечественник в Майами остановился в третьем круге, уступив японцу Кей Нисикори.
Добавим также, другой представитель Украины Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификационный турнир в Майами, уступив в финальном раунде.