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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 20:55 • 112683 просмотра

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127996 просмотра

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11 марта, 14:39 • 136507 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128457 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120034 просмотра

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А.Долгополов провел в Майами тренировку с Р.Федерером

А.Долгополов провел в Майами тренировку с Р.Федерером

Киев  •  УНН

 • 8118 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Первая ракетка Украины Александр Долгополов провел тренировку на центральном корте "Miami Open" в рамках подготовки к старту турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт Tennis.life.

Компан украинцу составил победитель Australian Open-2017 и турнира в Индиан-Уэллсе, который проходил на прошлой неделе, сейчас 6-я ракетка мира Роджер Федерер.

Отметим, что А.Долгополов стартует на Мастерсе с первого круга в матче против Малика Жазири из Туниса (53 ракетка мира).

Заметим, в прошлом году наш соотечественник в Майами остановился в третьем круге, уступив японцу Кей Нисикори.

Добавим также, другой представитель Украины Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификационный турнир в Майами, уступив в финальном раунде.

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